Iza fala sobre Nala em conversa com Bial: 'Quero que ela cresça muito feliz’

Entrevista da cantora com o apresentador vai ao ar no Conversa com Bial desta sexta-feira, 12; Iza falou sobre suas expectativas sobre a maternidade

A cantora IZA é a convidada do Conversa com Bial desta sexta-feira, 12. Esperando sua primeira filha, Nala, a cantora falou sobre suas expectativas sobre a maternidade e como vem lidando com esse período.

O programa poderá ser visto no GNT a partir das 23h30 e na telinha da Globo a partir das 01h20 de sábado. Mas enquanto a hora não chega, mas o Gshow adiantou um trecho em que a cantora fala sobre maternidade:

"Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe. Tentar não me culpar tanto, quero sentir que estou fazendo um bom trabalho. Quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa. Estou doida para voltar ao ritmo normal das coisas, eu poder viver de música para o resto da minha vida", disse.

Vale ressaltar que a cantora anunciou em suas redes sociais a separação com Yuri Lima, nesta quarta-feira, 10, pai de Nala. Grávida do jogador de futebol, a artista ainda falou sobre a motivação para o término, que teria sido uma traição por parte de Yuri.

"[...] Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu...", desabafou.

Globo corta falas de Iza sobre Yuri Lima em entrevista com Bial

O programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, exibirá nesta sexta-feira, 12, uma entrevista com a cantora Iza, que está à espera de sua primeira filha, que se chamará Nala.

Como o bate-papo com Pedro Bial aconteceu antes da artista revelar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima após a descoberta de uma traição, o material passará por uma edição. "A entrevista irá ao ar, sim, mas, como todo conteúdo pré-gravado, a conversa com a cantora será editada", informou a emissora em nota a coluna Play, do jornal o Globo.