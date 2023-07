Ivete Sangalo vai ter mais filhos? Cantora é flagrada em loja de enxoval nos EUA

Curtindo as férias nos EUA, Ivete Sangalo foi vista em loja de artigos para bebês

Mãe de três, a cantora Ivete Sangalo (51) aproveitou a temporada de férias nos Estados Unidos para comprar um enxoval para bebês. Em imagens obtidas pela CARAS Brasil, a artista apareceu com o carrinho cheio e bastante animada na loja, e ainda brincou: "Ai gente, vou ter mais 10 filhos".

Casada com o nutricionista Daniel Cady (38) desde o ano de 2011, Ivete sangalo é mãe de Marcelo (13) e das gêmeas Marina e Helena, de apenas 5 anos. Ela não costuma expor a vida dos filhos, no entanto, o primogênito é mais visto ao seu lado do que as caçulas.

Há seis anos, em 2017, a cantora também aproveitou as férias no país para fazer compras de enxoval para bebês. Na época, ela ainda não tinha engravidado das gêmeas e afirmou ter visitado a loja para comprar presentes para seu afilhado, Benjamin.

Muitos fãs ficaram em dúvida se ela estaria comprando os itens por ter um novo filho, no entanto, segundo o gerente da loja, os presentes seriam, na verdade, para sua sobrinha. Ivete Sangalo deixou o local com um kit alimentação, mamadeira, chupeta e um mordedor.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo mostrando o início de suas férias com os filhos. "Ela tem a energia do mundo todo! Hahahah. De volta férias. Os filhos não querem saber de nada , eles querem é mãe", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Recentemente, a cantora ajudou o astro do piseiroJoão Gomes, que espera o nascimento do primeiro filho. "Deixa eu dizer um negócio a tu: eu tô há um mês sem beber já, tá bom? Ela brigou com eu, que era pra não beber... Mas você está certa. Eu te amo", declarou ele.

CONFIRA O VÍDEO DE IVETE SANGALO APROVEITANDO O INÍCIO DAS FÉRIAS: