Isabella Scherer se indigna com tamanho da própria barriga de grávida

Masterchef Isabella Scherer relembrou momentos grávida em suas redes sociais

A campeã do masterchef Isa Scherer relembrou suas fotos gravidinha dos gêmeos Mel e Bento. O tamanho da barriga, porém, impressionou até a ela mesma.

A filha do nadador Xuxa abriu um álbum de fotos antigas. Em algumas delas está com o maridão, o modelo Rodrigo Calazans, e em uma das fotografias ela, inclusive, posou nua abraçada com ele. No carrossel do Instagram tem até um vídeo dela fazendo "o quadradinho" vestindo um camisetão.

"A @laugasparini me mandou uma foto comigo barriguda e me deu vontade de fazer essa flashback!", começou a cozinheira.

"Hoje eu entendo porque vocês ficavam chocados com meu tamanho. Como achei isso normal durante um tempo?", se questionou na legenda da publicação.

A dança da loira foi elogiada até pela musa Sheila Mello, que comentou: "Quadradinho com esse barrigão, vale mais pontos!!! Kkkk". O pai das crianças lamentou: "como passa rápido". "E essa foi a grávida mais grávida que o Brasil já viu (depois da grávida de Taubaté)", brincou uma seguidora nos comentários.

Veja barrigão de Isabella Scherer: