Isabella Scherer relata sonho: "Segunda gravidez"

Isabella Scherer falou sobre o assunto nas redes sociais; ela já é mãe de gêmeos

Isa Scherer (26) usou as redes nesta terça-feira, 03, para revelar um sonho que teve durante a noite. Nele, ela estava grávida de gêmeos mais uma vez. A campeã do Masterchef2021 já é mãe de Mel e Bento, de quatro meses, fruto do seu relacionamento com Rodrigo Calazans (39).

"E eu sonhei que estava grávida de gêmeos, de novo. O sonho era uma segunda gravidez de gêmeos", comentou ela, aparentemente assustada. Isa Scherer já comentou nas redes o desejo de se tornar mãe novamente.

Ela falou que sempre sonhou em ter três filhos. "Eu sempre quis três, só que eu achei que seria um de cada vez, né. O Rodrigo não queria de jeito nenhum três, ele queria só dois. Um de jeito nenhum, ninguém queria um. Eu sou filha única e já sou chata o suficiente. Não quero ter filho único também".

"Uma coisa era certeza, se eu tivesse um, queria ter o segundo o mais rápido possível. Nasceu, e já ia começar a tentar engravidar de novo. Demoraria alguns meses, mas isso era uma certeza. E já veio dois de uma vez, para facilitar. Agora estamos cogitando o terceiro", finalizou.

Isabella Scherer faz relato do parto dos filhos gêmeos: ''Foi complicado, mas deu tudo certo''

Isabella Scherer compartilhou um vídeo do relato do parto dos filhos gêmeos, Mel e Bento. A influenciadora gravou mais de 12 minutos dando detalhes da chegada dos herdeiros.

Isa contou que o parto aconteceu em uma segunda-feira, porém desde a sexta-feira anterior sentiu que poderia dar boas-vindas aos bebês. "Na sexta-feira, eu acordei sentindo muita dor. Estava tendo muita contração. Fui para o hospital, mas passou. A pressão estava um pouco alta e fiz exames. Não deu nada alterado. Ainda passei o dia e a noite no hospital porque ainda tinham chances dos espaços das contrações diminuírem".