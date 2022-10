Isabella Scherer registra o primeiro banho dos filhos com o pai: ''Nunca vou esquecer''

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer publicou fotos do primeiro banho de chuveiro dos filhos com o pai, Rodrigo Calazans

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 17h20

Isabella Scherer (26) derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar registros encantadores da família. A influenciadora fotografou o primeiro banho dos filhos gêmeos, Mel e Bento, com o pai Rodrigo Calazans.

No perfil do Instagram, a vencedora do MasterChef publicou os cliques onde o namorado aparece no chuveiro com os herdeiros.

"Primeiro banho com o papai", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Nos comentários, o modelo fez questão de comentar a experiência. "Nunca vou esquecer!", disse ele.

Os admiradores da família lotaram os comentários com elogios. "Momento inesquecível! Tem que aproveitar mesmo!", "Meu deus que amor", "Muito lindo", "Que fotos maravilhosas", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

FILHOS DE ISABELLA SCHERER EXPLODEM O FOFURÔMETRO EM NOVA FOTO

Alerta de papai coruja! Rodrigo Calazans encantou os seguidores ao mostrar o primeiro Dia das Crianças dos filhos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Isabella Scherer (26). O modelo publicou fotos dos herdeiros de um mês usando roupas do Flamengo e se derreteu. "O primeiro dia 12 de outubro deles", escreveu ele na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!