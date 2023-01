Isabella Scherer reflete sobre amamentação: "Era meu maior medo"

Isabella Scherer confessou "aperto no coração" ao imaginar quando esta fase chegar ao fim

Isabella Scherer (26) fez uma reflexão sobre a amamentação de seus filhos gêmeos, Mel e Bento, de cinco meses de idade, por meio das redes sociais.

"Nunca quis amamentar, era meu maior medo em ser mãe", começou. "Agora, toda vez que penso que em determinado momento não vou ter mais essa 'obrigação' de estar com eles, de ser alimento, de, mais ou menos, três em três horas, já me dá um aperto no coração", confessou.

"Era muito doido, porque morria de aflição de um dia amamentar, mas tinha plena certeza de que teria muito leite e que não teria problemas com a amamentação, além da minha cabeça. Tinha essa certeza por muito motivos... Histórico familiar, todas as mulheres da minha família tiveram muito leite, formato do mamilo, meu peito já vazava muito ainda na gestação e feeling mesmo", contou.

"Claro que no início é chato, arde e você tem que insistir até ficar bom, mas se você tiver a ajuda certa e estudar sobre amamentação antes, dá para esse momento não ser tão dolorido. Eu não tive fissuras, nem empedramento! E, no meu caso, com dois mamando, é bem mais fácil de desempedrar, porque podia usar a bombinha para me ajudar sem medo do meu corpo entender que preciso produzir leite para mais de um bebê, porque eu preciso mesmo", finalizou.

Isabella Scherer abre o jogo sobre os desafios da maternidade

Isabella Scherer abriu o jogo e compartilhou com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os desafios e as dificuldades de conciliar a maternidade com a carreira profissional.

"O mais difícil é conciliar a rotina dos dois com a minha. Numa hora, um [bebê] quer mamar, mas o outro está dormindo. Tenho que acordá-lo para fazer tudo o mais junto possível, para que eu possa conseguir tempo de trabalhar, tomabanho tranquila, cozinhar...", relatou.