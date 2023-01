Isabella Scherer recria foto de casal surreal com os gêmeos

Masterchef Isabella Scherer publicou foto antes e depois de ser mãe com seu companheiro

A campeã do Masterchef Isabella Scherer recriou um momento especial com o marido, o modelo Rodrigo Calazans. No mesmo local, com a mesma pose, eles recriaram uma foto com dois novos elementos: os gêmeos.

Antes de dar à luz Mel e Bento, ela posou em um fundo natural com o companheiro. Ele sentado em uma cadeira de praia na mata e ela com a perna apoiada nele. A legenda era: "Imagina os filhos".

Após o nascimento dos bebês, a loira decidiu recriar a foto com eles, um no dolo dela e outro no dele. A fotografia fez sucesso e rendeu muitos elogios, além da linda lembrança. "Melhor post", disse a advogada Gabriela Prioli. Manu Gavassi também comentou um emoji com carinha apaixonada. "Affff que lindos", disse Dany Bananinha. "Tudooo", confirmou Gabriela Pugliesi.

Os elogios não vieram somente de famosos, mas dos fãs do casal. "Ai meu coração", escreveu uma. "Vocês são muito lindos, meu deus do céu", disse outra.

Confira o antes e depois de Isabella Scherer: