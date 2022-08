Isabella Scherer mostra reação do namorado com o primeiro banho dos filhos

Papais de primeira viagem, Isabella Scherer e Rodrigo Calazans se derretem com primeiro banho dos filhos, Mel e Bento

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 17h44

Isabella Scherer (26) e Rodrigo Calazans estão verdadeiros papais corujas! Na tarde desta terça-feira, 30, a influenciadora compartilhou um vídeo do primeiro banho dos filhos, Mel e Bento.

Pelos Stories do Instagram, a vencedora do MasterChef registrou a reação do namorado com o momento especial e encantou ao mostrar a alegria do modelo. "Primeiro banho", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Mel e Bento nasceram na segunda-feira, 29, em uma maternidade de São Paulo. Os bebês vieram ao mundo por meio do parto cesárea por volta das 13h30.

Mais cedo, Isabella Scherer exibiu a primeira foto com os filhos gêmeos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. Ela compartilhou as fotos do parto dos bebês e contou sobre a alegria deste momento especial.

ISABELLA SCHERER FALA SOBRE O PARTO DOS GÊMEOS

A atriz e vencedora do MasterChef Brasil Isabella Scherer apareceu pela primeira vez nas redes sociais após dar à luz Mel e Bento, seus filhos gêmeos com Rodrigo Calazans. Ela surgiu deitada na cama do quarto da maternidade enquanto se recuperava da cirurgia cesarea. A estrela contou rapidamente sobre como foi o parto. “Eles nasceram, a Mel está aqui. Então, depois, eu preciso contar tudo. Foi loucura, loucura, loucura. Fiquei bem mal. Agora, eu estou começando a ficar bem, mas loucura. Depois eu conto tudo. Juro, foi uma coisa muito louca. Só isso”, disse ela.

