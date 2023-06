Isabella Scherer mostra ensaio de fotos 'caseiro' dos filhos e derrete seus seguidores com fofura

Isa Scherer compartilhou fotos dos filhos, Mel e Bento, de 9 meses, se divertindo com ela e o marido na sala de casa

Isabella Scherer deixou o fofurômetro nas alturas nesta manhã de sexta-feira, 16/6. A atriz compartilhou um álbum repleto de fotos fofas dos gêmeos Mel e Bento, de 9 meses. As imagens, que estão no seu perfil da rede social, mostram ela e o marido, Rodrigo Calazans, se divertindo com os bebês em um ensaio na sala de casa.

"Os pequenusculos mais gigantes", brincou Isa na legenda da postagem, que também falou nos stories: "Será que vocês estão preparados para as fotos que tiramos ontem na sala? Acho que não".

Os fãs da campeã do Masterchef 21 foram à loucura com a fofura dos pequenos, “Vocês já repararam que a Mel parece o pai e o Bento parece a mãe? Ai gente não aguento isso”, comentou uma seguidora, “A risada de mel e bento cura onde dói”, brincou outra, “Não aguento com esses bebês, só eu sinto vontade de apertar?”, questionou uma terceira.

Isabella Scherer exibe barriga pós-gravidez e rebate críticas

Isabella Scherer deu um show de autoestima em suas redes sociais nesta terça-feira, 13. A loira resolveu usar um cropped pela primeira vez após a gestação dos filhos gêmeos, mas ela recebeu algumas críticas após exibir a barriga e decidiu rebater os comentários negativos.

Pelo stories do Instagram, Isa contou que ainda se sentia insegura em mostrar o abdômen após o nascimento dos pequenos Mel e Bento, que estão com nove meses: "Tô insegura, mas bora quebrar o gelo, porque já já tem verão e vou usar biquíni por aí", a artista escreveu ao mostrar o look com uma blusa mais curta.

Isabella não ficou calada e abriu o jogo sobre as críticas: "No meio de um milhão de mensagens lindas que recebi de vocês, tem algumas coisas assim... Se eu tivesse usado barriga de fora antes de estar bem resolvida como agora, uma mensagem dessas ia acabar comigo”, a loira contou que já está com a autoestima fortalecida.