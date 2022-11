Isabella Scherer mostra detalhes do quarto dos filhos gêmeos: "A coisa mais linda"

A atriz Isabella Scherer encantou os seguidores ao mostrar o quarto dos filhos, Mel e Bento

Na tarde desta terça-feira, 22, Isabella Scherer(26) usou as redes sociais para compartilhar os detalhes do quarto de seus filhos gêmeos, Mel e Bento, que estão com dois meses.

A atriz e campeã da oitava temporada do programa MasterChef Brasil publicou no feed do Instagram algumas fotos e vídeos do ambiente, que está mobiliado com dois berços, uma cômoda e uma mesinha de madeira, além de uma poltrona e pufe.

Ao dividir os registros com os internautas, a mamãe coruja se derreteu. "Quartinho dos pequenusculos. Ficou a coisa mais linda né?!", escreveu a namorada de Rodrigo Calazans.

Confira os detalhes do quartinho dos filhos de Isabella Scherer:

Cliques encantadores com os filhos

Recentemente, Isabella Scherer fez uma brincadeira com seus filhos gêmeos. A atriz compartilhou cliques fofíssimos em que aparece com os dois herdeiros, Mel e Bento, e brincou sobre a semelhança das crianças. "Quiz: quem é quem?", questionou a filha do ex-nadador Xuxa ao legendar a publicação.

