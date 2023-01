Isabella Scherer mostra barriga 4 meses após dar à luz: “Pele sobra”

Isabella Scherer expôs a realidade e mostrou a barriga sem filtros depois da gestação dos gêmeos Mel e Bento

Vida real! Isabella Scherer (26) é sincera com seus seguidores e compartilha a maternidade sem filtros em suas redes sociais. Na última segunda-feira, 16, a mãe de Mel e Bento, frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans (39), usou seus stories para mostrar como está a barriga 4 meses após o parto dos nenéns e desabafou sobre a flacidez na região.

No vídeo, Isa, que foi campeã da edição de 2021 do Masterchef, estica a pele na região do abdômen próximo ao umbigo e revelou como está sendo o processo de emagrecimento: "Quanto mais volto ao meu peso normal, mais pele sobra”, a loira legendou. Além da flacidez, também é possível notar estrias na barriga que foi morada durante os nove meses de gestação dos gêmeos.

Anteriormente, Isabella, que é filha do nadador Xuxa (48) e da dançarina Sheila Mello (44), já havia revelado a barriga pós-parto em algumas ocasiões, e inclusive, contou que fez alguns tratamentos para minimizar as marcas adquiridas na gravidez, como o ultrassom microfocado, laser de Co2 e Radiesse. A loira também faz questão de manter os fãs informados sobre os resultados e compartilha fotos e vídeos nas redes sociais.

Isabella Scherer mostrou a flacidez pós-parto nos stories - Reprodução/ Instagram

Isabella Scherer faz antes e depois de fotos com os gêmeos

Que família! Isabella Scherer recriou um momento fofo de um clique com o marido e os gêmeos. Na foto de antes, Isa aparece acompanhada de Rodrigo Calazans, posando de biquíni em um jardim verde. Na época, a loira legendou: “Imagina os filhos”, brincando com a beleza do casal, antes mesmo da gestação.

Com os gêmeos em casa, Isa aproveitou para recriar o clique acompanhada dos pequenos no colo do casal, ainda de biquíni e legendou com bom-humor: “Imaginaram?”. Nos comentários, a loira recebeu uma chuva de elogios: “Vocês são muito lindos, meu deus do céu”, disse uma fã. “Melhor post”, comentou a advogada Gabriela Prioli (36).