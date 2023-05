Isabella Scherer fantasia filhos gêmeos de fazendinha e ultrapassa os limites da fofura

A campeã do Masterchef 2021, Isa Scherer, compartilhou vídeo da dupla Bento e Mel caracterizada nas redes sociais

Isabella Scherer (27) surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira, 19, com uma dose extra de fofura dos gêmeos Bento e Mel, que tem apenas 8 meses de vida, frutos do relacionamento com o modelo, Rodrigo Calazans (39).

No story, a influenciadora compartilhou cliques dos pequenos fantasiados de vaquinha e pintinho. Antes de mostrar o resultado, Isa contou para o público que iria vestir os pequenos com as fantasias de fazendinha.

Isa, que é filha do nadador Fernando Scherer (48), mais conhecido como Xuxa, mostrou os bastidores dos cliques. A chef chegou a fazer uma enquete para seus seguidores que escolhessem quem se vestiria de qual animal.

"Me ajudem! Bento de pintinho e Mel de vaca ou Mel de pintinho e Bento de vaca", questionou aos risos, animada pela sua ideia. No final, Bento acabou sendo o pintinho e Mel ficou com a fantasia de vaquinha.

Nesta quinta-feira, 18, a influenciadora já tinha enchido seus seguidores com a dose semanal de fofura ao compartilhar fotos 3x4 dos gêmeos, que estão tirando o passaporte: “A gente está aqui fazendo o passaporte das crianças e a gente teve que fazer a fotinho. Vocês estão preparados?" brincou.

Isabella Scherer abre as portas de seu apartamento luxuoso:

Isabella Scherer surpreendeu os seguidores na manhã da última quarta-feira, 17, ao usar as redes sociais para compartilhar detalhes de seu apartamento luxuoso em São Paulo, onde vive com o marido e os filhos gêmeos, Mel e Bento. Pelos stories, a campeã do reality culinário da Band, o Masterchef, detalhou suas obras de arte.

Com poltronas vintage desenhadas exclusivamente pelo designer Sergio Rodrigues, um quadro que imita um livro aberto da artista Ana Nitzan, além de uma parede com cardápios de diversos restaurantes emoldurados, Isabella se derreteu pela sala de sua casa e mostrou vários objetos especiais na residência chiquérrima.