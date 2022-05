Isabella Scherer exibe barrigão de 6 meses ao publicar cliques de seu fim de semana animado

Isabella Scherer compartilhou cliques especiais de seu final de semana e aproveitou para mostrar a evolução de sua gravidez

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 18h03

Nesta segunda-feira, 30, Isabella Scherer (26) decidiu compartilhar em suas redes sociais alguns cliques que fez durante seu final de semana animado.

Nos cliques, a atriz aproveitou para mostrar o seu barrigão de 6 meses de gestação, enquanto usava um biquíni fio dental que realçava sua beleza e aproveitava um momento romântico com seu namorado, Rodrigo Calazans (37).

A loira ainda fez questão de mostrar alguns pratos de comida que consumiu nesse período, com direito a torrada com ovos e um salmão com purê e ainda exibiu um clique coladinha com seu cachorro.

Na legenda, a futura mamãe de gêmeos falou com carinho dos momentos que viveu no final de semana: "Meus últimos dois dias resumido em algumas fotos! barriga de 6 meses parecendo de 9".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Eu amo essa barriga de grávida, sem condições!", escreveu outro. "Muito maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira os cliques do final de semana agitado que Isabella Scherer compartilhou em suas redes sociais: