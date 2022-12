Isabella Scherer encanta internet com primeiro mergulho dos filhos com o avô, Fernando Scherer

Atriz e Chef Isabella Scherer é filha do nadador mais conhecido como Xuxa e mãe dos gêmeos Mel e Bento

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer (26) decidiu explodir o fofurômetro da internet nesta segunda-feira, 26! A loira compartilhou em suas redes sociais o primeiro mergulho de seus filhos, os gêmeos Mel e Bento, com o vovô, o nadador Fernando Scherer (48).

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a chef encantou os seguidores com o registro. “Primeiro mergulho com vovô Fernando e titia Brenda… será que agora vem mais uma medalha olímpica para a família”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores morreram de amores pela cena extremamente fofa da família se divertindo junta na água. “Ahhh que amor”, comentou uma. “Gente… ele é a cara do vovô”, exaltou uma outra. “Ok, estou mais uma vez presa aqui”, disse uma terceira.

Veja a publicação de Isabella Scherer mostrando seus gêmeos mergulhando na piscina pela primeira vez com o avô Fernando Scherer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)



Quarto dos gêmeos

Isabella Scherer usou as redes sociais para compartilhar os detalhes do quarto de seus filhos gêmeos, Mel e Bento. No feed do Instagram, a artista publicou algumas fotos e vídeos do ambiente, que está mobiliado com dois berços, uma cômoda e uma mesinha de madeira, além de uma poltrona e pufe. "Quartinho dos pequenusculos. Ficou a coisa mais linda né?!", escreveu ela.