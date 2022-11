Isabella Scherer encanta ao mostrar os filhos fantasiados de 'ketchup e mostarda'

A atriz e campeã do programa 'MasterChef Brasil' explodiu o fofurômetro ao mostrar os filhos gêmeos fantasiados

Alerta fofura! Isabella Scherer(26) explodiu o fofurômetro das redes sociais na manhã deste domingo, 27, ao compartilhar uma nova foto dos filhos gêmeos, Mel e Bento, que estão com dois meses.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, os bebês da atriz e campeã do programa MasterChef com Rodrigo Calazans surgiram fantasiados de ketchup e mostarda, e a mamãe coruja se derreteu. "Ketchup & mostarda, a dupla perfeita", disse ela.

Os cliques encantaram os seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Ah que lindos", disse uma seguidora. "Que perfeitos", comentou outra. "Aí meu Deus, estou apaixonada", falou uma fã. "Um show de fofura! Eles estão lindos!", escreveu Sheila Mello, ex-madrasta de Isabella.

Confira os cliques dos filhos de Isabella Scherer:

Quarto dos gêmeos

Na última terça-feira, 22, Isabella Scherer usou as redes sociais para compartilhar os detalhes do quarto de seus filhos gêmeos, Mel e Bento. No feed do Instagram, a artista publicou algumas fotos e vídeos do ambiente, que está mobiliado com dois berços, uma cômoda e uma mesinha de madeira, além de uma poltrona e pufe. "Quartinho dos pequenusculos. Ficou a coisa mais linda né?!", escreveu ela.

