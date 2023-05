Isabella Scherer é surpreendida com primeira palavra de filho; veja

Chef de cozinha Isabella Scherer é pega de surpresa ao ouvir primeira palavra de Bento, irmão gêmeo de Mel, com oito meses

Nesta segunda-feira, 1, a chef de cozinha Isabella Scherer (27) conseguiu registrar um momento para lá de fofo e emocionante para todos os pais e mães! Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou quando Bento, irmão gêmeo de Mel, que têm oito meses de idade, frutos de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, fala sua primeira palavra.

O vídeo mostra Mel e Bento no colo do papai, enquanto a mamãe alimenta os dois, quando o pequeno Bento diz: “banana”. “Primeira palavra do Bento! Eu ouvi, e você?”, celebrou bastante a chef de cozinha, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da publicação foram inundados de seguidores e famosos completamente apaixonados com o momento vivido pelos papais babões. “SIIIM! Tinha que ser comida, né?”, brincou a atriz Gabriela Medvedovski. “To assistindo em replay! Coisa linda da titia!”, comemorou a atriz Giovanna Grigio. “Falou e tem provas”, comemorou uma outra internauta. “Nem mamãe, nem papai, BANANA! Fofo”, comentou uma seguidora da chef de cozinha.

Veja a publicação da chef de cozinha Isabella Scherer mostrando o momento no qual seu filho Bento, irmão gêmeo de Mel, frutos de seu relacionamento com Rodrigo Calazans, falando sua primeira palavra, com apenas oito meses:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)



Isabella Scherer abre o jogo após receber críticas por comprar fogão caríssimo: 'Muito desconto ou permuta'

Isabella Scherer causou polêmica nas redes sociais após mostrar o valor pago em um fogão italiano chiquérrimo, avaliado em R$50 mil. “Meu terceiro bebê”, na época a mãe dos gêmeos Mel e Bento brincou ao apresentar o item para os fãs.

Após receber diversas críticas, a loira abriu o jogo sobre a compra: "90% de tudo é com muito desconto ou permuta, tá? Inclusive o fogão, mas eu pagaria 100% por ele, meu sonho!", explicou Isa, com classe e sinceridade.