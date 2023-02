Isabella Scherer detalha os desafios de ser mãe de gêmeos mas reafirma: "Sempre quis três filhos"

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer fala sobre amadurecimento e como ficou a relação com o namorado, após a chegada dos bebês

Isabella Scherer (26) se surpreendeu com a maternidade de gêmeos em 2022 e em entrevista ao gshow, ela dividiu seus desafios, aprendizados e dilemas.

Mudanças no corpo

Ela revela que está tranquila com seu corpo após o parto. "Se essa mudança tivesse acontecido por qualquer outro motivo que não fossem meus filhos, seria muito difícil de lidar. Eu estar com a barriga cheia de estria, flácida e com excesso de pele, significa que consegui passar por toda a dificuldade que foi. Tem um significado muito bonito por trás que me faz aceitar de outra maneira as mudanças".

Lidar com as críticas

A atriz não é de pedir conselhos quando o assunto é a maternidade. "Percebo muito mais o que estou sentindo, o que acho que é certo e sigo muito a opinião da nossa pediatra. Sou eu e Rodrigo vendo o que a gente acha melhor. Estudamos, lemos alguns livros e colocamos em prática o que a gente acha que é certo. Às vezes não é o que a gente idealiza, mas é o que conseguimos oferecer. O mais difícil é lidar com conselhos indesejáveis, que vem como conselhos, mas são críticas".

Dividir o tempo entre dois bebês

O mais difícil para Isabella é encontrar o equílibrio entre a atenção que doa aos seus filhos. "Ainda estou amamentando de três em três horas, preciso programar meu dia entre as mamadas e equilibrar a vida como Isabella e como mãe".

"Acho que sou uma mãe tranquila, levo de maneira leve, não tenho sentimento de posse, ciúmes das crianças, aceito muito ajuda. Por ser mãe de gêmeos, acredito que você já nasce mais desapegada, aceitando mais troca, não fica aquela mãe que tem o 'bichinho' que não quer desgrudar", complementa.

Momento casal

"Acredito racionalmente que isso é muito importante, não só para a minha vida, mas com o Rodrigo como casal, ter um tempo para nós dois. Hoje conseguimos um almoço, um passeio de três horas. Mas no futuro é importante ter os nossos momentos. Éramos dois, do nada viramos quatro", destaca.

"Ele é muito presente, faz de tudo. O banho é dele e durante o dia, enquanto vou à academia, ele fica com as crianças. Quando um está trabalhando, o outro está com eles e a gente sempre vai se revezar", afirma.

Grávida novamente?

"Sempre quis três filhos, continuo querendo. No momento, é uma loucura. Quem sabe daqui a uns quatro anos consigo negociar com o Rodrigo, vamos ver", revelou.