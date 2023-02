Mãe de gêmeos, Isabella Scherer desabafa sobre dor nos seios: "Horrível"

Isabella Scherer revelou que não dormiu bem a noite devido as dores causada pela inflamação nos seios

Isabella Scherer (27) desabafou e acabou revelando as dores nos seios que tem sentido. Ela, que é mãe de gêmeos com apenas cinco meses de idade, disse que acha que está novamente com mastite.

"Acho que estou com mastite de novo. Passei a noite com febre, e o peito doendo muito. Horrível", contou. Durante sua gravidez, Isabella relatou que passou por essa dor.

Mastite é uma inflamação aguda dos tecidos da mama, que pode, ou não, vir acompanhada de uma infecção bacteriana.

Isabella Scherer detalha os desafios de ser mãe de gêmeos

Isabella Scherer se surpreendeu com a maternidade de gêmeos em 2022 e dividiu seus desafios, aprendizados e dilemas.

O mais difícil para ela é encontrar o equílibrio entre a atenção que doa aos seus filhos. "Ainda estou amamentando de três em três horas, preciso programar meu dia entre as mamadas e equilibrar a vida como Isabella e como mãe".

"Acho que sou uma mãe tranquila, levo de maneira leve, não tenho sentimento de posse, ciúmes das crianças, aceito muito ajuda. Por ser mãe de gêmeos, acredito que você já nasce mais desapegada, aceitando mais troca, não fica aquela mãe que tem o 'bichinho' que não quer desgrudar", complementa.

Momento casal

"Acredito racionalmente que isso é muito importante, não só para a minha vida, mas com o Rodrigo como casal, ter um tempo para nós dois. Hoje conseguimos um almoço, um passeio de três horas. Mas no futuro é importante ter os nossos momentos. Éramos dois, do nada viramos quatro", destaca.

"Ele é muito presente, faz de tudo. O banho é dele e durante o dia, enquanto vou à academia, ele fica com as crianças. Quando um está trabalhando, o outro está com eles e a gente sempre vai se revezar", afirma.