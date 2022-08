Isabella Scherer conta sobre o parto dos gêmeos: 'Loucura'

Isabella Scherer aparece pela primeira vez nas redes sociais após o nascimento dos filhos gêmeos

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 09h29

A atriz e vencedora do MasterChef Brasil Isabella Scherer apareceu pela primeira vez nas redes sociais após dar à luz Mel e Bento, seus filhos gêmeos com Rodrigo Calazans. Ela surgiu deitada na cama do quarto da maternidade enquanto se recuperava da cirurgia cesarea.

A estrela contou rapidamente sobre como foi o parto. “Eles nasceram, a Mel está aqui. Então, depois, eu preciso contar tudo. Foi loucura, loucura, loucura. Fiquei bem mal. Agora, eu estou começando a ficar bem, mas loucura. Depois eu conto tudo. Juro, foi uma coisa muito louca. Só isso”, disse ela.

Antes disso, o pai dela, Fernando Scherer, contou sobre a alegria de conhecer os netos recém-nascidos."O mais novo vovô do Brasil. E o mais babão", vibrou o ex-atleta. "Eu não estou dando conta de responder a tantas mensagens de carinho e de amor. Então eu passo aqui para agradecer a todas as mensagens. Um beijo no coração de todos. Estamos todos muito felizes, e eles com muita saúde, que é o que importa", completou.

Os filhos de Isabella Scherer, Bento e Mel, vieram ao mundo por meio do parto cesárea por volta das 13h30. Vale lembrar que na última semana a atriz teve um alarme falso sobre o nascimento dos bebês. Ela chegou a ter contrações e foi para a maternidade.

Veja as fotos de Isabella Scherer na maternidade:

