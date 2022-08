Isabella Scherer completa 35 semanas de gravidez e brinca: ''Não é normal esse tamanho de barriga''

Grávida de gêmeos, Isabella Scherer surpreendeu os seguidores com o tamanho do seu barrigão

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 13h57

Nesta segunda-feira, 15, Isabella Scherer (26) está completando 35 semanas da gravidez dos gêmeos, Bento e Mel. E como de costume, a atriz compartilhou uma foto do seu barrigão e impressionou os fãs com o tamanho.

Com um biquíni estampado e colorido, a vencedora do Masterchef posou para o namorado, Rodrigo Calazans, e arrancou elogios dos seguidores.

"Num é normal esse tamanho de barriga não", brincou ela na legenda da publicação.

"Não é normal não… é INCRÍVEL", elogiou José Loreto; "Que mãe musa!!!!", disse Giulia Buscacio.

Os admiradores também deixaram comentários. "Muito linda", "Vai ser difícil se acostumar sem esse barrigão", "A grávida mais linda", "Você é admirável", dispararam eles.

NA RETA FINAL DA GRAVIDEZ, ISABELLA SCHERER MUDA O VISUAL

Isabella Scherer resolveu dar uma repaginada no visual antes da chegada dos filhos gêmeos. Após dias na dúvida se cortava ou não o cabelo, a atriz optou por mudar o look. Pelos Stories do Instagram, a vencedora do Masterchef compartilhou o resultado e arrancou elogios dos fãs.

