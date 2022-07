Isabella Scherer celebra 31 semanas de sua gravidez de gêmeos

A vencedora do Marterchef 2021, Isabella Scherer comemorou a marca de 31 semanas de gravidez em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 11h58

Nesta segunda-feira, 18, Isabela Scherer (26) celebrou a marca de 31 semanas de sua gravidez de gêmeos.

A filha do nadador Fernando Scherer (47), conhecido como Xuxa, publicou em seu Instagram uma foto do barrigão. “Comemorando mais uma semanaversario hoje! 31 semana dos pequenusculos”, escreveu a vencedora do Masterchef 2021.

E neste último domingo, 17, o namorado de Isabela, Rodrigo Calazans (39) publicou uma foto do casal que está aguardando gêmeos.

“Estes somos nós”, escreveu o empresário na legenda da foto publicada em seu Instagram ao lado da esposa que exibia a barriga de 31 meses.

Confira aqui Isabela Scherer celebrando 31 semanas e o post de Rodrigo Calazans!

Reprodução: Instagram