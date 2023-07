Isabella Cecchi abre o álbum de fotos de viagem ao comemorar o mesversário da filha

A ex-BBB Isabella Cecchi encantou os seguidores ao comemorar o sexto mês de vida da filha, Beatriz

A ex-BBB Isabella Cecchi encantou os seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos da filha, Beatriz. A bebê, fruto de seu casamento com o advogado Pedro Orduña, completou seis meses de vida nesta segunda-feira, 31, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

No feed do Instagram, a ex-participante do BBB 19 abriu o álbum de fotos de sua viagem com a herdeira para a Itália. No primeiro registro, as duas aparecem curtindo o dia ensolarado em uma praia. Em outras fotos, a estudante de medicina mostrou a filha sorridente durante um passeio turístico e também se divertindo na piscina.

Ao dividir os cliques com os seguidores, Isabelle refletiu sobre a maternidade. "Seis meses… Passaram voando. Entre fraldas, aflições, brincadeiras, noites em claro, choros, dentinhos nascendo, sorrisos… Ahhh, muitos sorrisos. Há seis meses você saiu de dentro de mim para ganhar o mundo. Já não somos mais uma só, mas insistimos em voltar a ser", começou.

"Você acorda na madrugada com saudade de mim e eu retribuo te pegando do berço e te enchendo de beijos e carinho até você acalmar seu coraçãozinho e voltar a dormir. Sentir sua respiração bem pertinho do meu rosto é uma das melhores sensações dessa vida. Muitas vezes eu nem durmo, fico te admirando dormir do meu ladinho. Aquela que, primeiro roubou o coração do papai e logo depois o lugar dele na cama (rs)", acrescentou.

Isabella seguiu o texto se derretendo pela filha. "Minha menina esperta, do olhar curioso e do sorriso mais lindo que já vi. Você provoca suspiros e gargalhadas por onde passa, deixando até os mais fechados e 'durões' com olhar apaixonado. Minha bebê, que começa a descobrir o mundo: rola, vira, desvira… Quer mostrar sua maturidade sentadinha, vendo o mundo de novos ângulos. É assim mesmo, filha! Continue, você está indo muito bem."

Por fim, a ex-BBB se declarou: "Ainda me pergunto como vivi tanto tempo sem você, que loucura, né?! Meu amor é todinho seu. Meio ano se passou, os melhores 180 dias dos quais já tive notícia. O mundo é melhor com você!", finalizou.

Confira a publicação: