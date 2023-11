Irmã de Bruna Biancardi mostra momentos encantadores com a sobrinha Mavie

Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, estourou o fofurômetro com novas fotos de sua sobrinha, Mavie; confira!

Bianca Biancardi, irmã da influenciadora Bruna Biancardi, está curtindo demais a sua nova fase como titia. No início de outubro, ela deu boas-vindas à Mavie, sua primeira sobrinha, filha de sua irmã com o jogador de futebol Neymar Jr. E ela aproveitou ao máximo deste primeiro mês para curtir com a recém-nascida.

Nesta quarta-feira, 1, a influenciadora mostrou que está na casa de sua família, acompanhando a rotina da bebê de pertinho. Através dos stories de seu Instagram, ela publicou uma foto de Bruna com a filha no colo. A mamãe encostou a pontinha de seu nariz no rostinho da menina, enquanto Mavie sorriu de volta para ela.

"Simplesmente sem palavras para esse amor", escreveu Bianca na foto publicada. Em seguida, a titia babona também apareceu em um clique encantador com a sobrinha. A bebê apareceu dormindo em seu colo, enquanto a morena fazia carinho em seu cachorro. "Dividindo a atenção igualmente", disse ela.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Bianca Biancardi esteve na sala de parto no lugar de Neymar

No dia 12 de outubro, a influenciadora Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento de sua filha, Mavie, fruto de seu namoro com o jogador de futebol Neymar Jr. Em suas redes sociais, ela falou pela primeira vez como foi o parto da bebê, sem a presença do pai da criança no hospital.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. No entanto, sua irmã Bianca Biancardi foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela. Em outro momento, ela exibiu uma foto com Neymar Jr e contou sobre como ele foi presente ao conhecer a filha. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou.