Incomodada, MC Loma fala de perguntas sobre pai do filho: "Vai agregar o que na sua vida?"

MC Loma está esperando seu primeiro filho, e incomodada, respondeu a dúvida frequente de seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 14h52

Grávida de seu primeiro filho, MC Loma (19) respondeu uma dúvida frequente de seus seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Loma publicou uma série de stories falando sobre os internautas que perguntam quem é o pai da criança.

"Minha gente, coloquei uma caixinha de perguntas pra poder responder todas as dúvidas de vocês no canal. E muitas perguntas foram de mulher, o pior é isso pô. Muitas mulheres perguntando 'quem é o pai?', vai agregar o que na sua vida? É tu que vai assumir, é tu que vai pagar as despesas?", desabafou.

"Se eu não falei aqui é porque eu não tô afim de falar, minha gente [...] Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que falar tudo na minha vida", continuou MC Loma.

Em seguida, Loma deixou um recado para o público: "Vocês ficam falando que eu não quero falar quem é o pai porque eu não sei, mas eu sei quem é. Não quero falar, porque não estou afim de contar", disse a cantora.

Loma seguiu com o desabafo: "Vocês vão fazer o que? A não ser fuçar a vida do menino [...], só alimentar a fofoca entre vocês, que é uma coisa ridícula com isso", disse a MC.

