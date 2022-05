Hulk celebra o primeiro mês de vida da filha caçula, Zaya

Jogador de futebol Hulk surge com a esposa e a filha caçula, Zaya, em festinha na casa da família

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 08h13

O jogador de futebol Hulk (35) comemorou em grande estilo o primeiro mês de vida da filha caçula, Zaya, fruto do casamento com Camila Ângelo (32). A celebração aconteceu na casa da família na última quarta-feira, 18, com direito a bolo decorado, bexigas e looks combinando.

Nas redes sociais, o atleta mostrou as fotos da comemoração e falou sobre a alegria do momento especial.

“Primeiro mês dessa princesa que veio para distribuir amor, pureza e leveza... Ela é cativante e apaixonante. Você veio para tornar nossa vida mais feliz, nossa pequena Zaya”, afirmou ele.

Hulk também é pai de Ian (13), Tiago (11) e Alice (6), frutos do relacionamento com a ex-mulher, Iran Ângelo – que é tia da atual esposa dele.

Quando a caçula nasceu, o jogador de futebol falou sobre o significado do nome da filha e a felicidade de tê-la nos braços. "Zaya significa: “iluminada” “sorte” “flor que floresce”. E ela vem mesmo para trazer luz e iluminar cada vez mais nossas vidas. Vem florescer nosso lar meu amor, nós sonhamos muito tempo com sua chegada. Feliz em poder viver a graça das promessas de Deus. Obrigado Deus por minha família, que honrarei e amarei para sempre. Você é uma resposta das nossas orações, filha, veio para deixar nossa vida ainda mais bela. Você é nossa benção. Seja bem vinda, minha princesa, eu te amarei e te protegerei eternamente", disseele.

Fotos do mesversário da filha de Hulk: