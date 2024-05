Hailey Bieber exibe barriguinha da primeira gravidez de Justin Bieber

À espera de seu primeiro filho com Justin Bieber, a modelo Hailey Bieber exibe barriguinha do início de sua gestação; confira!

A modelo Hailey Bieber está à espera de seu primeiro filho com o marido, o cantor Justin Bieber. Nesta quarta-feira, 15, a empresária usou suas redes sociais e mostrou o crescimento de sua barriga nos estágios iniciais de sua gestação.

Em seu perfil oficial do Instagram, a futura mamãe abriu um álbum de fotos mostrando alguns momentos de seu último mês. Entre os cliques, Hailey apareceu usando um top de borboleta rosa, onde mostrou sua barriguinha, que já carrega o futuro herdeiro Bieber.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques e lhe rasgaram elogios. "A mais fofa", escreveu Kylie Jenner. "Finalmente as fotos de gravidez que merecemos!", celebrou um fã. "Você está brilhante", declarou outro. "Mamãe do ano!", disse mais um.

Hailey Bieber e Justin Bieber anunciaram que serão papais pela primeira vez no último dia 9. A notícia foi compartilhada nas redes sociais, através de uma série de vídeos e fotos, onde eles apareceram ao ar livre e a modelo exibiu sua barriga de grávida em um vestido justo.

Justin Bieber será pai de uma menina? Fãs relembram clique revelador

O anúncio de que Justin Bieber será papai ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, deixou os fãs do cantor enlouquecidos. Após a revelação bombástica do casal, os fãs já começaram a sonhar com o bebê e alguns até levantaram suspeitas de que ele estaria esperando uma menina.

Isso porque, há um tempo atrás, a modelo postou um clique de sua barriga e colocou um lacinho rosa. O emoji bem feminino usado na selfie feita no espelho fortalece a teoria de que uma menina vem aí. "Bom dia, manhã", disse a famosa na ocasião em que exibiu seu abdômen, que já estaria com o bebê.

Na rede social, os fãs dos futuros papais relembraram o clique e opinaram. "Se ela tá de 6 meses então nessa foto já tava grávida e provavelmente já sabia o sexo... Será que o lacinho foi uma pista? Vem aí a maior it girl do mundo?", sonharam com a criança que nascerá. "Não tô preparada", falaram outros.