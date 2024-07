Grazie Schmitt apresenta seu filho recém-nascido: ‘Nosso meninão’

A atriz e ex-Paquita Grazie Schmitt já é mãe pela terceira vez! Ela revelou que seu filho nasceu em um parto rápido em uma maternidade de São Paulo

A atriz e ex-Paquita Grazie Schmitt já é mãe pela terceira vez! Neste domingo, 14, ela anunciou que deu à luz um menino, fruto do casamento com o ator e diretor Paulo Leal, em um parto normal e rápido.

O bebê veio ao mundo logo no início da manhã após uma madrugada de trabalho de parto. "O nosso meninão nasceu!! Nossa família aumentou, graças a Deus! As princesas Constance e Chloé aguardam com grande expectativa pelo novo baby delas ( já já eles vão se conhecer )! Chegamos na @rededor_oficial_star por volta das 2 da manhã e as 07:15 ele já estava no colo da mamãe. Foi tudo muito rápido…muito fluido. Ele nasceu bem e forte! Um bebezão. Estamos felizes demais e cheios de expectativas do que o Senhor fará através desse homem de Deus!", disse ela.

Vale lembrar que Grazie já é mãe de duas meninas, Constance e Chloé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por grazieschmitt (@grazieschmitt)

Festa de aniversário da Constance

A atriz Graziella Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Constance. A menina, fruto de seu casamento com o ator Paulo Leal, completou quatro anos de vida no dia 25 de julho.

Para comemorar a data especial, a artista preparou uma festa luxuosa para a primogênita. A celebração teve como tema a personagem Minnie, da Disney, e contou com a presença dos familiares e amigos do casal. O aniversário foi comemorado ao ar livre, e decorado com muitos balões coloridos e flores, além do bolo e doces personalizados.

Ao dividir os detalhes da festa, Graziella celebrou a vida da filha. "Nossa princesa tá crescendo tão rápido… 4 aninhos já! Constance é um tesouro pra gente. Nós te amamos muito, filha! É uma alegria comemorarmos com pessoas tão queridas pra nós (tá faltando gente na foto!)", escreveu a artista na legenda da publicação.

No dia em que Constance completou mais um ano, a atriz postou várias fotos fazendo caras e bocas com a menina e se derrete: "Viva, Constance!! 4 anos hoje da nossa riqueza. 'Os filhos são um presente do SENHOR; eles são uma verdadeira bênção.' Salmos 127.3", disse ela, que também é mãe de Chloé, que fará dois anos em novembro.