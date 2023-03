Gravidíssima, Viih Tube surge só de roupão em reta final de gestação

Influenciadora e futura mamãe de Lua, Viih Tube, posa ao lado de seus dois pets, Lilo e Stitch

Nesta sexta-feira, 17, a influenciadora e ex-participante do Big Brother BrasilViih Tube (22) compartilhou uma foto para dar aquela atualizada em sua gestação! Gravidíssima e na reta final já, a futura mamãe de Lua encantou os seguidores ao posar só de roupão acompanhada de seus dois pets, Lilo e Stitch.

“Eles sabem que são as coisas mais gostosas desse mundo, eles sabem”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Viih aparece usando um roupão rosa e nada mais.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a gravidinha. “Meus filhos”, exaltou o ex-BBB Eliezer, pai da futura filha de Viih Tube. “Viih você é linda e a sua pequena Lua estará bem feliz ao lado de vocês e desses fofos, a Lua tem muita sorte em ter vocês como pais”, elogiou uma outra internauta. “Fico só pensando no vínculo que a Lua vai ter com eles”, se derreteu uma terceira seguidora.

Veja a publicação da influenciadora e ex-BBB Viih Tube exibindo seu barrigão de final de gestação ao lado de seus dois pets:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)



QUARTINHO! Viih Tube mostra quarto dedicada para Lua

Viih Tube encantou seus seguidores ao publicar um vídeo em seu canal do YouTube mostrando a organização do quartinho da filha Lua. “Agora a gente está no momento brinquedo, que é o que eu mais gosto. A Viih já pegou aqui dois cestos a gente está separando assim, aqui são os brinquedos que ela vai usar agora, então mordedor, chocalho, essas coisas para deixar no quartinho dela. [Os cestos] de palhazinha para combinar com a madeira [no quarto]. Aqui são brinquedos de banho, e ali são os brinquedos que a gente vai guardar que são seis meses pra cima”, comentou Elizer ao mostrar a organização dos brinquedos da filha.