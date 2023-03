Gravidíssima, Viih Tube nega nascimento de Lua: ‘Na barriga’

Influenciadora Viih Tube é questionada sobre nascimento de Lua mas revela que ainda não chegou a hora

Nesta segunda-feira, 27, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil Viih Tube (23) que está a espera de sua primeira filha, Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-brother Eliezer, revelou que ainda não chegou a hora e a futura filha continua dentro de sua barriga.



Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas de seus seguidores, quando uma pessoa mandou: “Mulher, cadê a Lua?”, questionando sobre o nascimento da pequena. “Na barriga kkkk”, brincou Viih, respondendo. A ex-sister escolheu uma foto de seu barrigão para mostrar que ainda está grávida.



Além disso, perguntaram para a youtuber sobre os movimentos de Lua dentro do útero, e Viih acabou negando, brincando com Eliezer. “Não. A porcentagem dos bebês que não viram é 4%. A filha já está puxando o pai azarado famoso pela roleta cheia de zeros e fazendo parte dos 4%”, escreveu, tirando onda com o novo marido.

Viih Tube e Eliezer se casam no civil

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube e o ex-BBB Eliezer oficializaram o casamento no civil, na última terça-feira, 21. "Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido. Fico lembrando do dia que casamos no rock in rio, quem diria que casaríamos de verdade e estaríamos tão felizes construindo nossa família juntos! Cada passo que damos juntos eu fico mais feliz! É um prazer dividir a vida com você meu amor! Eu te admiro tanto, te amo tanto! As vezes fico só olhando pra você e sentindo um turbilhão de sensações, um amor tão puro! E não pensem que futuramente não vamos ter aquela cerimônia gigantesca, porque vocês sabem que amo fazer uma festa", disse a influenciadora e youtuber.

