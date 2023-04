Gravidíssima, Viih Tube imagina como será lidar com filha adolescente

Influenciadora Viih Tube faz seguidores rir ao mostrar como vai lidar com filha na fase da adolescência

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora digital Viih Tube (22), que está cada vez mais perto da reta fina de sua gravidez da primeira filha, Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, divertiu seus seguidores das redes sociais ao publicar um vídeo brincando sobre como irá lidar quando for mãe de adolescente.

Bem-humorada, a influenciadora aparece dentro de um carro, como se estivesse conversando com Lua no banco de trás do automóvel, dando conselhos para a filha, como por exemplo, como passar base para esconder chupão no pescoço para que o pai não soubesse, e a não pegar ex-namorado de amigas.

“É só meme em gente, mas eu acho que vai ser desse jeitinho, tá? Quero muito ser amiga da minha filha, igual eu com minha mãe, era desse jeito”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas imagens, Viih começa a apressar sua filha. “Bora Lua, minha filha. Vamos pra sua festa antes que seu pai mude de ideia, demorou um ano para passar delineador, batom, vai borrar tudo que eu sei que vai beijar na boca. Ahn, vai, minha filha, põe uma musiquinha aqui para resenhar, para chegar já no ritmo lá na festa, vai”, diz ela.

Além disso, a youtuber dá conselhos para a futura Lua. “Bora, Lua, presta atenção, se você chegar em casa cheia de roxo e o chupão no pescoço, você passa base porque seu pai não é burro, tá? Ele não é otário, ele vai perceber, tá? Vamos evitar problemas, esse é seu ficante, minha filha, você não falou que ele era mais bonito pessoalmente? Ah filha, pelo amor de Deus, aí não, não, não, você merece coisa melhor”, acrescentando que não pode ficar com ex-namorados de amigas.

Preparada!

Em suas redes sociais, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando a organização da mala maternidade para o parto de Lua. No clipe, a youtuber aparecia organizando roupinhas para a menina, itens de higiene e documentos importantes para a hora que a primogênita chegar ao mundo.