Gravidíssima, Viih Tube fala sobre engordar na reta final da gestação

Nesta terça-feira, 21, a youtuber e ex-participante do Big Brother BrasilViih Tube (22) decidiu falar um pouco mais sobre sua gravidez! A famosa está esperando sua primeira filha, Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB e influenciador Eliezer. A ex-sister contou em suas redes sociais que não vê mais tanta graça na reta final da gestação e de como seu corpo está no momento.

“Estou bem, ótima, mas já estou cansada de tudo, do corpo, do peso. Então, quero que ela nasça logo porque cansa o peso da barriga, o xixi toda hora, a dor no corpo e a dor para dormir. Você quer descansar, mas deita e não consegue dormir direito. Estou me sentindo bem, estou super saudável e ela também. Mas estou já naquela fase que já não tem mais tanta graça, já passou a fase daquela coisinha maravilhosa. Mas não tenho nem do que reclamar”, começou a influenciadora.

Viih ainda revelou que engordou 22 quilos até o momento. “Gravidinhas, não pensem que isso é certo ou normal. Os médicos falam que o recomendado é de 8kg a 12kg. Olha que tranquilo, não é mesmo? O importante é que eu estou saudável. Fiz todos os exames de curva glicêmica, pressão... tudo! Então, é mais a parte estética mesmo, que neste momento não me incomoda em nada. Estou bem tranquila quanto a isso, amando meu corpo, o processo, minhas fases. Quando passar, penso em estética, mas neste momento é o casulinho da minha vida. Mas extrapolei mesmo, comi o que eu quis”, continuou.

“Agora todas as minhas decisões são com o Eli porque casamento é isso. A gente não se vê morando aqui, e o dinheiro vai ajudar no nosso futuro, no que a gente quer investir. São fases diferentes, e é um outro tipo de rotina que quero que Lua tenha”, finalizou ela, explicando sobre ter colocado sua cobertura para vender.

Viih Tube explica decisão de manter privacidade da filha

Após ser alvo de muitas críticas nas redes sociais, Viih Tube revelou como surgiu a decisão de expor menos a vida de sua filha, Lua.

"Quis criar um perfil para ela, para atualizar os seguidores e registrar cada momento. Mas confesso que, hoje, lidando com tantos pitacos ao longo da gestação, eu não sei se teria tomado a mesma decisão", acrescenta. "Ela não tem como escolher os pais, mas vai acabar tendo essa vida pública. Vou tentar fazer com que ela entenda esse mundo."

"É exaustivo, me sinto pressionado o tempo todo para explicar todos os passos que damos. Tudo vira um circo. Eu evito ler comentários, mas quando sou julgado por coisas simples sobre a Lua, me sinto mal", desabafou Eliezer.

