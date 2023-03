Gravidíssima, Viih Tube celebra primeiro Dia da Mulher como mãe

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube exibe barrigão no qual espera Lua, sua primeira filha

Nesta quarta-feira, 8, a influenciadora e ex-BBB Viih Tube (22) compartilhou em suas redes sociais uma foto para lá de especial! Exibindo seu barrigão, no qual espera sua primeira filha, Lua, a youtuber posou ao lado de sua mãe, Viviane, e sua tia, Regiane, para celebrar o primeiro Dia das Mulheres como mãe.

“Feliz dia das mulheres, será sempre nós cinco contando com minha irmã peluda Lilo. O titi invadiu a foto das mulheres, não aguentou”, escreveu a influenciadora, na publicação que fez no perfil oficial que tem para sua filha com o ex-BBB Elizer.

Os comentários da publicação estavam cheios de seguidores que morreram de amores pela gravidinha que está na reta final de sua gestação. “Lindas de nascença! Que fofinhas”, escreveu uma fã. “Tu tá tão radiante depois que engravidou! Vão ser muito felizes!”, exaltou uma outra. “Estamos todos no aguardo da princesa chegar”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação da influenciadora e ex-BBB Viih Tube celebrando seu primeiro Dia das Mulheres como mãe ao lado de sua família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)



Viih Tube e Eliezer mostram quartinho pronto da primeira filha: "Meu tudo"

Viih Tube e Eliezer finalizaram o quarto da primeira filha, Lua. A ex-BBB fez um texto emocionado, explicou detalhes da sua reação ao ver o local pronto e falou sobre a importância de ter sua família. Ela também agradeceu ao namorado e disse acreditar que ele não se imaginava merecedor de receber tanto amor.