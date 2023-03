Gravidíssima, Viih Tube atualiza foto do barrigão e brinca sobre memes de sua gestação

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube, que espera sua primeira filha, Lua, com o ex-BBB Eliezer, encanta com foto de barrigão

A influenciadora e ex-participante do Big Brother BrasilViih Tube (22) decidiu colocar o barrigão de grávida para jogo nesta terça-feira, 7! Através de suas redes sociais, a mamãe de primeira viagem, que espera o nascimento de Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-brother Eliezer (33), aproveitou também para brincar com os memes que os usuários fazem com o tempo de sua gestação.

“Já fazem dois anos que estou grávida”, brincou a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A ex-sister fez referência aos muitos memes que os internautas fazem com o tempo de sua gestação. “Parece que a Viih Tube está grávida há uns dois anos”, tuitou um, brincando.

“Eu comentei isso com o Eli. todo mundo ansioso para a Lua nascer, gente”, comentou a ex-sister e influenciadora Larissa Tomásia. Outros usuários também se mostraram bastante ansiosos para que a pequena filha dos ex-BBBs nasça logo.

Veja a publicação da influenciadora e ex-BBB Viih Tube mostrando a evolução de sua barriga de grávida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)



Viih Tube agradeceu pelo companheirismo de Eliezer

"Meu amor, obrigada por cuidar tanto da gente, às vezes não sei nem como agradecer do tanto que você cuida, dia após dia, eu acho que um ano atrás você não imaginava que estaria vivendo isso exatamente porque não se achava merecedor de ter sua família, não achava que era pra você receber tanto amor, sinto que você sempre teve medo de amar, até um pouco por trauma de coisas do seu passado que as pessoas nem sabem", avaliou Viih.

"E hoje, ver seus olhos brilhando com cada roupinha, cada curso que a gente se envolve, com cada detalhe do quartinho, você compartilhando do mesmo sonho que eu já tinha e agora sendo nosso... A Lua é muito sortuda por ter você como pai, e eu fico tão leve quando lembro que consegui dar um bom pai pra minha filha, isso não tem preço! Só obrigada meu amor, o seu apoio nos mínimos detalhes da gestação já me mostram muita coisa e você me passa o que mais preciso agora, segurança e força. Somos muito fortes juntos, e vamos conseguir ser os melhores pais que a Lua poderia ter, juntos!", completou.