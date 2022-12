Gravidíssima, Isabella Cecchi mostra barrigão da reta final da gestação de biquíni

Com biquíni amarelo e boné, a ex-BBB Isabella Cecchi mostra barrigão já em reta final de gravidez

Nesta segunda-feira, 12, a ex-BBB Isabella Cecchi (28) decidiu compartilhar um clique mostrando seu barrigão já na reta final da gestação de sua primeira filha em suas redes sociais. Com quase nove meses, ela apareceu apenas de biquíni para encantar a internet.

“Quase nove meses da minha Beatriz no forninho”, enalteceu a loira na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ela aparece usando um biquíni amarelo em casa, completando o look com um boné preto, fazendo o registro na frente do espelho.

Nos comentários, seguidores e amigos da ex-BBB foram à loucura com a foto do barrigão da loira. “Tá tão tão tão linda, Amiga”, exaltou Carol Peixinho. “Minhas princesas! Muito linda! Que sorte que eu tenho”, escreveu o papai Pedro Orduna.

Veja a publicação de Isabella Cecchi exibindo o barrigão no qual espera Beatriz, sua primeira filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Cecchi (@isabellacecchi)



Isa fala sobre quantos quilos já engordou

Recentemente, Isabella Cecchi contou aos seguidores quantos quilos já engordou na gestação. Nos Stories do Instagram, ela gravou alguns vídeos após voltar de uma consulta médica, e revelou que já engordou nove quilos.

"Eu engordei 9 kg. Eu falei para vocês seis ou sete, mas hoje eu atualizei, tá, subi na balança, 9 kg aqui na mamãe", disse ela, exibindo a barriga. "E eu ainda vou entrar no terceiro trimestre", acrescentou aos risos.