Gravidíssima, Fiorella Mattheis exibe primeiro registro com barrigão

Boatos de que atriz Fiorella Mattheis espera seu primeiro filho já circulavam na web desde agosto

Nesta sexta-feira, 2, a atriz Fiorella Mattheis (34) decidiu confirmar de uma vez por todas os boatos de sua gravidez. Pela primeira vez, em suas redes sociais, a modelo apareceu com o barrigão, no qual espera seu primeiro filho.

A atriz nunca havia falado sobre o assunto, e em seu perfil oficial no Instagram, decidiu publicar um clique onde exibe a gravidez. Os boatos da gestação circulavam desde agosto deste ano, mas ela decidiu se manter discreta por um tempo.

“Mãe do maior amor do mundo!”, escreveu a loira na legenda da publicação. Na foto, ela aparece com um vestido branco longo, ao ar livre, segurando o barrigão enquanto se segura em uma corda. Fiorella é casada com Roberto Marinho Neto desde 2021, com uma cerimônia bem íntima, na Itália, depois de quatro anos namorando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)



Viagem

Fiorella exibiu um pouco da sua viagem por Capri, na Itália. A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece fazendo algumas atividades no local, entre elas um passeio de barco em águas cristalinas e um almoço em um restaurante de luxo, com direito a comidas típicas do país. Na legenda, ela apenas escreveu: "Aff, Capri...", acompanhado de um emoji de coração branco.