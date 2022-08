Grávidas, Bia e Branca Feres combinam look e exibem barrigão

As irmãs gêmeas Bia e Branca Feres combinaram o look da academia e encantaram ao mostrarem o barrigão

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 14h46

Bia (34) e Branca Feres (34) resolveram combinar o look para a academia nesta terça-feira, 1. Grávidas, as irmãs gêmeas compartilharam vídeos nas redes sociais e exibiram o barrigão com roupas de exercício.

Para a ocasião, as atletas do nada sincronizado apostaram em legging e top idênticos, nas cores azul e verde em tom pastel, para malhar juntas.

"Bom dia das mamães focadas e combinando! A gente é uma aberração, pode falar a verdade, né? Gêmeas se vestindo igual, grávidas. Mas é Bia e Branca, né? Quem segue, sabe", disseram elas nas imagens.

Vale ressaltar que Bia está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Isaac, de 1 ano, fruto do seu casamento com Maurício Sirotsky. Já Branca espera uma menina, que se chamará Nicole, com o marido, Gustavo Frota.

BIANCA FERES ANUNCIA SEGUNDA GRAVIDEZ

A nadadora Bia Feres, irmã gêmea de Branca Feres, usou suas redes sociais para revelar que está grávida novamente! Um ano após dar à luz a seu primogênito, Isaac, fruto do relacionamento com o empresário Maurício Sirotsky, a ex-atleta do nado sincronizado anunciou a nova gravidez e afirmou que ainda não sabem o sexo do bebê.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!