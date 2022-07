Grávida, Viviane Araújo faz chá de bebê com tema de festa junina

Viviane Araújo reúne a família e os amigos para celebrar a reta final de sua gravidez em chá de bebê para o filho

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 09h20

Grávida, a atriz Viviane Araújo (47) está empolgada com a proximidade da chegada do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão (31). Na noite de quinta-feira, 28, ela reuniu sua família e os amigos em um chá de bebê no Rio de Janeiro.

A festa teve o tema de festa junina, com direito a decoração caprichada e mesa com vários doces. A futura mamãe também caprichou na escolha do look para o evento.Viviane apareceu com um conjunto de top e saia rodada, que deixou à mostra sua barriga de grávida.

“Charraiá do nosso Joaquim!”, celebrou ela, que já está com oito meses de gestação.

Viviane Araújo já pensa na hora do parto

Na reta final da gestação, Viviane Araújo abriu o coração ao falar sobre o parto do filho. Ela contou que tem o desejo de fazer parto normal, mas não descarta a cesária caso seja necessário. "Não pretendo fazer cesária. Minha ideia é ter parto normal, minha médica apoia. A gente não sabe... Na hora, vamos sentir como vai ser. Se tudo certo, vou querer ter parto normal. Se tiver alguma complicação, é lógico que vou fazer uma cesária. Não quero ter aquela exaustão. Se em um momento eu perceber que não vai rolar, a gente faz a cesária", explicou ela, revelando que o quarto do bebê ainda não está pronto.

Vivi também revelou quantos quilos já engordou desde o início da gravidez. "Estou me amando com minha barriga. É lindo demais. O corpo muda, mas é incrível. Antes de eu engravidar, eu estava pesando 65 quilos. Ontem me pesei e estou com 74 quilos", contou.

