Grávida, Virginia Fonseca faz ultrassom 3D da filha e compara: ''Mesma coisa da Maria Alice!''

Influenciadora Virginia Fonseca mostra ultrassom da caçula e se surpreende com a semelhança de Maria Flor com a irmã, Maria Alice

19/08/2022

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) e o marido, Zé Felipe (24), ficaram impressionados com a semelhança da filha que esperam com a primogênita, Maria Alice, de um aninho.

Na noite de quinta-feira, 18, a empresária compartilhou o vídeo no seu canal no YouTube da ultrassom 3D que fez da bebê e se surpreenderam com a semelhança de Maria Flor com a irmãzinha.

"Ela parece com a Maria Alice!", comentou o filho de Leonardo. "Parece! Será? O nariz da Maria Alice era um pouquinho mais empinadinho", disse Virginia.

"É bem parecida! A boquinha é a mesma coisa. Olha o nariz! É a mesma coisa da Maria Alice! Mesma coisa!", reparou a mamãe coruja, que está grávida de sete meses.

Em seu feed, Virginia compartilhou cliques fofos com Maria Alice na cama e se derreteu: "Você consegue me animar até quando não to bem @mariasbaby. Obrigada por existir, te amamos mais que tudo".

Virginia Fonseca mostra ultrassom 3D da filha:

Virginia Fonseca desabafa sobre dores durante a gravidez

Virginia Fonseca desabafou sobre as dores e enjoos que vem sentindo por conta de sua segunda gestação. A influenciadora revelou que estava sentindo dores no estômago. “Tô por cá passando mal”, escreveu Virginia em seus stories de madrugada. “Vocês já perceberam que eu não consigo ficar uma semana ok? Uma semana sem sentir nada, uma semana sem dar BO”, comentou. A loira ainda disse: “A dor de estômago, meu Deus... insuportável”.

