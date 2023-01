Grávida, Viih Tube se emociona ao sonhar com o rostinho da filha

Enquanto aguarda a chegada de Lua, Viih Tube sonhou com a filha e revelou suas possíveis características

Intuição? A nova mamãe Viih Tube (22) está a apenas quatro meses de conhecer sua primeira filha, Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (32). Mas enquanto a pequena não chega, a youtuber está ansiosa para conhecê-la. Nesta quinta-feira, 19, ela relatou emocionada que viu o rostinho da baby em um sonho.

Viih Tube dividiu os detalhes do sonho com suas seguidoras no Instagram: “Eu sonhei com o rostinho todo dela. Ela tinha o olho igualzinho o meu, parecia meu olhar no dela; o nariz igualzinho do Eli, antes da rinoplastia”, brincou com o amado, que passou por uma cirurgia plástica para diminuir o nariz em outubro do ano passado.

A ex-sister continuou o relato e contou até sobre a quantidade de fios de Lua: “A boca não sei identificar se era minha ou do Eli, era uma mistura; ela não tinha muito cabelo, nasceu com pouquinho cabelo”, disse emocionada. Viih ainda explicou que viu todos os traços com clareza: “Não foi aquele sonho que você não consegue identificar, que o bebê tá meio escondido, não, eu vi o rostinho todo”.

Viih finalizou o relato dizendo que aguardo o nascimento da pequena para verificar a precisão do relato: “Quando ela nascer eu falo se ela parece com o sonho, mas acho que não, é só sonho mesmo, mas foi fofinho”, concluiu.

Viih Tube agradece ao BBB por conhecer o pai de sua filha: “Loucura”

Se emocionou! Viih Tube aproveitou a chegada de uma nova edição do reality para falar sobre a sua participação na edição de 2021. A youtuber, namora o também ex-BBB, Eliezer, participante do ano passado e juntos, esperam a chegada da primeira filha do casal, Lua.

“Obrigada BBB 22. Foi tudo calculado, já queria o rapaz na chamada dele de entrada e hoje ele é o pai da minha filha. Da família que fiz da minha edição cheia de pais, construí a minha família de verdade com a edição seguinte, LOUCURA", disse Viih no relato.