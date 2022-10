Grávida, Viih Tube faz aposta sobre o sexo do primeiro bebê

Grávida pela primeira vez, Viih Tube comenta com os seguidores a sua aposta do sexo do filho

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 15h39

Nesta segunda-feira, 10, Viih Tube (22) falou mais dos preparativos do chá-revelação do primeiro filho. Pelos Stories do Instagram, a influenciadora fez a sua aposta sobre o sexo do herdeiro com Eliezer (32).

Explicando a temática das cores para os palpites, a ex-BBB contou que acha que está esperando uma menina.

Na festa, os convidados irão usar a cor lilás/roxo se acharem que o casal está esperando uma menina, ou verde, se acharem que é um menino.

No vídeo, ela se mostrou em dúvida com as cores das unhas e dos acessórios, já que o seu look será lilás. Nas unhas da mão, ela surgiu com um esmalte na mesma cor, porém, nos pés, apostou no verde, apenas para entrar no clima do evento.

Vale lembrar que o chá revelação de Viih Tube e Eliezer tem como tema BBBaby, fazendo referência ao reality show onde o casal se conheceu.

VIIH TUBE MOSTRA CONVITE DO CHÁ REVELAÇÃO

Viih Tube (22) e Eliezer (32) compartilharam detalhes do convite para o chá revelação do primeiro filho. No perfil do Instagram do bebê, a influenciadora compartilhou fotos e animou os seguidores. Cada convidado receberá uma caixa com os dizeres "Tem BBBaby chegando", inclusive o programa é o tema da festa, já que o casal se conheceu através dele. Dentro da caixa haverá chocolates com formatos de ursinho, mamadeira e chupeta.

O evento vai acontecer no dia 16 de outubro às 11h30 e a ex-BBB contou que será para apenas a família e amigos mais próximos, e vai contar com várias brincadeiras.

