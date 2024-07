Grávida, Viih Tube encanta ao mostrar a filha beijando sua barriga: "Quanto amor"

A influenciadora digital Viih Tube, que está à espera de seu segundo filho, encantou os fãs ao mostrar a filha, Lua, beijando seu barrigão

Viih Tube explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar um momento encantador entre sua filha mais velha, Lua, de 1 aninho, e o irmãozinho. A influencer está à espera de seu segundo filho, que se chamará Ravi.

No vídeo publicado no perfil do Instagram de Lua, a mulher do ex-BBB Eliezer aparece deitada na cama, exibindo seu barrigão de grávida, enquanto conversa com a herdeira. "Tem um bebê aqui?", diz Viih para a filha.

Em seguida, a influenciadora digital pede para Lua dar um beijo no neném, e a pequena deixa a mamãe emocionada ao atender o pedido. "Beijo no meu irmão nenê", diz a legenda da postagem.

Os internautas ficaram encantados com o momento de amor entre os irmãos. "Ahh quanto amor", disse uma seguidora. "Muita fofura essa pequena", escreveu outra. "Que vontade de apertar gente, não dá!", se derreteu uma fã. "Eu não tenho maturidade pra essa fofura", falou mais uma.

Recentemente, Viih falou sobre as diferenças entre as gestações. "O da Lua eu sentia muito medo, então eu queria que ela ficasse na barriga o maior tempo possível. O Ravi, como eu já sei tudo, quero que venha logo. Quero conhecer, morder, apertar ele. Tô bem mais tranquila", declarou ela em entrevista ao 'TV Fama', da RedeTV!.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Eliezer dança com a filha

O ex-BBB Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar um novo registro ao lado da filha, Lua, de 1 aninho. A menina é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o papai coruja aparece dançando uma musiquinha infantil ao lado da herdeira, que mostrou roubou a cena ao mexer os bracinhos e pular no chão. "Foi aqui que pediram uma dancinha com papai?", questionou o influencer na legenda da publicação. Confira o vídeo!