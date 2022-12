Grávida, Thaila Ayala aproveita dia quente para tomar banho de mangueira na praia

Atriz Thaila Ayala se refresca nas areias cariocas em banho de mangueira enquanto aguarda segundo bebê

Nesta sexta-feira, 16, a atriz Thaila Ayala (36) decidiu renovar o bronze com a barriga de grávida! Aproveitando a areia e o dia de muito sol do Rio de Janeiro, a artista, que espera o segundo bebê, aproveitou para tomar banho de mangueira e se refrescar.

Com a barriga da segunda gestação já bem evidente, a morena apostou em um biquíni rosa escuro para exibir a silhueta enquanto tomava um belo banho de mangueira na areia da praia carioca. Esperando o segundo bebê com Renato Góes (35), desta vez os pombinhos esperam uma menina, Tereza.

Nas fotos, a atriz aparece ostentando o corpinho com a barriga já crescendo, se apoiando em uma cadeira de praia. Além disso, em um dos três cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram, ela aparece dando ênfase no bumbum.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a mamãe. “Gataaaaa”, exaltou uma seguidora. “Tira muita onda”, elogiou um outro. “Vem tereza!”, brincou uma terceira pessoa. “Barriguinha linda, Tereza está chegando!”, celebrou uma outra.

Veja a publicação de Thaila Ayala, que espera seu segundo bebê, a Tereza, com o ator Renato Góes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)



Thaila Ayala fala sobre trombofilia na gravidez: "Achava que ia perder o bebê"

Durante o podcast Pod Delas, a atriz Thaila Ayala falou sobre gestação e maternidade com Tata Estaniecki, apresentadora do programa, que também aguarda seu segundo bebê, com o youtuber Júlio Cocielo.

Thaila decidiu abrir o jogo sobre ter perdido dois bebês antes do nascimento de seu primeiro filho, Francisco, com o ator Renato Góes. "Na gravidez do Chico eu fiz 4 ultra-sons a gravidez inteira. No começo eu falava: "Ah, não vai dar certo, eu vou perder de novo". Tinha perdido dois. Investiguei e agora eu sei que tenho trombofilia", explicou.

"A gente só descobriu por causa da síndrome de hellp que eu tive, que é uma pré-eclâmpsia piorada, super rara e que mata mãe e o bebê. Por isso que meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, eu estava tendo mudanças hepáticas no meu exame de sangue, e meu fígado virando um patê e deu a síndrome hellp. Na mesma semana eu tive que tirar o nenê. Por conta da síndrome, fiz os exames genéticos e descobri a trombofilia", contou Ayala.