Grávida, Tays Reis mostra seu barrigão na web

Tays Reis usa look com o barrigão de grávida de fora e faz novas selfies

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 12h43

A cantora Tays Reis está encantada com o crescimento de sua barriga de grávida. Ela está com 29 semanas de gestação de sua primeira filha com o cantor Biel.

Nesta semana, ela usou um look que deixou o barrigão em evidência. Ela fez selfies do seu look do dia no espelho e a barriga chamou a atenção ao ficar de fora. A artista escolheu um modelito de calça, top e jaqueta e caprichou nas poses.

Novo projeto de Tays Reis

Há poucas semanas, Tays Reis gravou um novo projeto audiovisual, chamado Raízes, durante a gestação e ficou radiante com o trabalho nesta fase da vida. Ela contou que a gravidez deixou esse projeto ainda mais especial: "Estou com sete meses, mas eu poderia gravar com oito, nove, seis. Pra mim o que importa é o fato de eu estar grávida. É um momento muito especial da minha vida e eu pensei: 'Porque não ter um material do que eu sei fazer? Do que eu vivo? Porque não ter um material desse com a minha filha, para quando ela crescer e ver as fotos do meu barrigão, ver o quanto a mãe dela ralava, o quanto a mãe dela trabalhava desde sempre, o quanto ela foi a minha força e a minha determinação para vencer e chegar onde eu quero.'"

"Eu realmente queria ter esse conteúdo pra mim, não só como recordação, mas como forma de inspiração mesmo. E mostrar pras outras mães que a gravidez tem o seu ônus, mas isso não é empecilho pra gente deixar de trabalhar, ralar e lutar por nossos sonhos. [...] Não sei quando terei meu próximo filho, porque não planejo isso tão cedo. Então realmente queria dar uma ênfase nesse momento da minha vida. Daqui alguns anos isso vai ser uma boa lembrança, uma memória inesquecível.", seguiu ela, contando como foi esse momento mágico.