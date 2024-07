Grávida, Sthefany Brito mostra detalhe da decoração do quarto do filho caçula

À espera do segundo filho, a atriz Sthefany Brito se derreteu ao compartilhar nas redes sociais um detalhe do quartinho de Vicenzo

Sthefany Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para mostrar um detalhe do quarto do filho caçula. Ela está à espera de seu segundo bebê, que se chamará Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

O cômodo ainda não está finalizado, mas a atriz decidiu dar um spoiler da decoração do quartinho do bebê. Através dos Stories do Instagram, a mamãe mostrou que o papel de parede está cheio de cachorrinhos, ossinhos, patinhas e outros objetos relacionados com o mundo pet.

No vídeo, Sthefany se derreteu. "Gente, vocês não têm um pingo de noção. Eu estou no quarto do Vicenzo e já posso dizer que é um quarto porque antes era um nada. Gente, não está acabado, então não dá para mostrar do jeito que está, mas vocês não estão entendendo, eu estou com vontade de chorar", confessou ela.

Em seguida, ela contou que sempre se emociona ao entrar no quartinho. "Eu já vim aqui várias vezes, não é a primeira vez que eu estou entrando aqui não e toda vez que entro eu fico sem acreditar. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Vão ter fotos lindas, vídeo, eu vou mostrar absolutamente tudo, mas pelo amor de Deus, vocês precisam ver isso. Morri, morri de amor, não dá. A coisa mais linda desse planeta", completou a famosa, que já é mãe de Antonio Enrico, que está com três aninhos.

Confira:

Sthefany mostra parede do quarto do filho caçula - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito mostra o filho mais velho fazendo carinho em sua barriga

Recentemente, Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novos cliques exibindo seu barrigão de grávida. Ela está à espera do segundo filho, que se chamará Vicenzo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente ao lado do filho mais velho, Antonio Enrico, de três anos, que faz carinho no rosto e na barriga da mamãe, que está com 30 semanas de gestação. "30 semanas que o maior amor do mundo se multiplicou! #myboys", se derreteu a artista, casada com o empresário Igor Raschkovsky. Confira as fotos!