Grávida, Rihanna exibe barrigão em primeira foto publicada nas redes sociais: ''Melhorou o mês''

Grávida do rapper ASAP Rocky, cantora Rihanna compartilha nova foto de sua barriga nas redes sociais

Redação Publicado em 03/02/2022, às 10h04

Após rumores, a cantora Rihanna (33) e o rapper A$AP Rocky (33) anunciaram que estão esperando seu primeiro filho, de acordo com informações e fotos reveladas na última segunda-feira, 31.

O casal foi clicado andando no bairro do Harlem, em Nova York. A empresária, inclusive, aproveitou o momento para exibir a barriguinha com orgulho.

Agora, na última quarta-feira, 3, a empresária postou sua primeira foto exibindo o barrigão em seu perfil no Instagram.

Na nova foto, que soma mais de 13 milhões de curtidas, ela aparece puxando a blusa e deixando em evidência sua barriga.

"Como a gangue melhorou o mês da história negra", escreveu ela na legenda.

A publicação, é claro, causou uma forte emoção nos fãs que deixaram mensagens carinhosas no comentários. "Eu nunca estive tão feliz por você!", disse uma delas. "Me convida pra ser a madrinha", publicou uma outra fã. "O bebê mais lindo do mundo", comentou uma terceira.

Filho da cantora Rihanna e de ASAP Rocky soma uma herança bilionária antes mesmo do seu nascimento; saiba quantos!

Rihanna compartilha nova foto de sua barriga de grávida nas redes sociais: