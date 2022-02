Grávida, Rihanna exibe barrigão do primeiro filho em estacionamento

A cantora Rihanna apostou em um look bem ousado que deixou o barrigão a mostra

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 16h19

Nesta segunda-feira, 7, Rihanna (33) foi flagrada em um estacionamento e mais uma vez deixou o barrigão da sua primeira gravidez a mostra.

O fotógrafo, Miles Diggs, o mesmo que fez as primeiras fotos do anúncio da gravidez, compartilhou um lindo registro da cantora nas suas redes sociais.

A empresária apostou aparece de óculos escuros, calça justinha de cintura baixa e jaqueta aberta, de amarrar, evidenciando o barrigão.

O herdeiro de milhões é fruto do relacionamento de Riri com o rapper ASAP Rocky (33), com que assumiu o namoro em 2020.

CONFIRA OS REGISTROS DA GRAVIDEZ DE RIHANNA