Grávida pela terceira vez, mulher do cantor Cristiano exibe barriguinha em clique de biquíni

Paula Vaccari, mulher do cantor sertanejo Cristiano, está curtindo as férias em Fernando de Noronha

Paula Vaccari (35) está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado do marido, o cantor sertanejo Cristiano (34), da dupla com Zé Neto (33), e encantou os fãs ao dividir alguns registros das férias.

À espera do terceiro filho, que se chamará Bernardo, a influenciadora digital compartilhou em seu perfil oficial no Instagram três cliques em que aparece de biquíni, exibindo a barriguinha de grávida enquanto curte a linda paisagem.

"Já que é para ficar mais um dia, vamos aproveitar essa vista linda", escreveu a mamãe, que surge deitada à beira da piscina no primeiro clique, e na hidromassagem nos outros dois registros.

Nos comentários, os seguidores elogiaram Paula. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "A grávida mais linda", comentou outra. "Tá radiante essa mamãe", escreveu outra. "Que mamãe mais linda. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês", falou uma fã.



Paula e Cristiano, vale dizer, também são pais de Pietra, de cinco anos, e de Cristiano, que completou três anos em fevereiro. Na ocasião, os papais corujas comemoraram a data especial com uma festa luxuosa com o tema futebol. Nas redes sociais, a influencer mostrou os detalhes do aniversário, que foi decorado com muitos balões, um tapete de campo e também uma trave, além de um letreiro escrito 'gol'. "Celebrando 3 aninhos do meu príncipe #cristianinho3anos Mamãe te ama muito", declarou ela.

Confira as fotos de Paula Vaccari exibindo a barriguinha de grávida:

