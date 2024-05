Grávida pela terceira vez, Grazie Schmitt exibe barrigão de 30 semanas

A atriz e ex-Paquita Grazie Schmitt, que está à espera do terceiro filho, realizou um ensaio fotográfico ao lado do marido

Grazie Schmitt encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar um ensaio fotográfico ao lado do marido, o ator Paulo Leal. À espera do terceiro bebê, ela mostrou o barrigão de 30 semanas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou duas fotos do ensaio. No primeiro clique, seu marido está beijando o barrigão. Já no segundo registro, os dois estão trocando olhares apaixonados. "Um casal cheio de expectativa e um barrigão de 30 semanas passando na sua timeline!", disse a ex-Paquita na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pelos cliques. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe sempre essa família linda e abençoada", escreveu outra. "Que Lindos. Deus Abençoe muito vocês e esta criança que está chegando", falou uma fã. "Você está com uma barriga linda, @grazieschmitt!! Vocês são uma família muito especial para Deus. Que esse bebê venha com saúde e traga muitas alegrias para vcs. Deus os abençoe. Parabéns!!", comentou mais uma.

Grazie e Paulo já são pais de Constance, de quatro anos, e de Chloé, de dois. Agora eles serão pais de um menino. Os dois descobriram o sexo do bebê em janeiro, em um chá revelação, que contou com a presença dos familiares e amigos do casal.

Confira a publicação:

O anúncio da terceira gravidez

A atriz Grazie Schmitt está grávida pela terceira vez! Ela e o marido, Paulo Leal, contaram a novidade para os fãs nesta por meio de um post nas redes sociais. Nas fotos, os dois apareceram sorridentes e fazendo carinho na barriguinha de grávida dela, que já está começando a aparecer.

"Ahhhh que alegria!!! Estamos muito felizes em compartilhar que o terceiro está a caminho!! Uhuuuuuu!! Nossa família está crescendo! Deus é bom e certamente a sua bondade nos alcança todos os dias das nossas vidas!! Vamooooooo!!!! Ahh..e desta vez já sabemos se é menino ou menina… Quem adivinha?", contaram na legenda. Confira!