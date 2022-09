Grávida pela primeira vez, Gabriela Pugliesi encanta ao mostrar o barrigão: "A mamãe mais linda"

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi encantou os seguidores ao postar uma nova foto de seu barrigão de grávida

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 18h58

Neste domingo, 4, Gabriela Pugliesi (37) encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto exibindo seu barrigão de grávida.

A influenciadora digital, que está com 30 semanas de gestação de seu primeiro filho com Túlio Deck (37), que se chamará Leon, postou uma foto na cama e mostrou como estava curtindo sua manhã. No registro, ela aparece deitada usando uma camiseta rosa. Em outro registro, ela também mostrou a vista de seu quarto.

"11:30 am", escreveu a mamãe de primeira viagem, acrescentando um emoji com sono. Vale lembrar que Pugliesi está em Miami, nos Estados Unidos.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a influencer. "Linda perfeita", disse uma seguidora. "Barrigão lindo", comentou outra. "A mamãe mais linda", escreveu uma internauta. "Cada dia mais iluminada", afirmou uma fã.

Gabriela vem dividindo vários momentos da gestação com os seguidores e recentemente ela falou sobre a mudança de seu corpo. "Pensava que seria mais difícil lidar com as mudanças do corpo na gestação. Confesso. Talvez porque eu era uma outra Gabriela… Talvez porque eu não entendesse a grandiosidade que é gerar uma vida e que nessa perspectiva qualquer comparação ao corpo físico, a estética, fica muito rasa. [...] O corpo é só uma resposta à magia que esta acontecendo. É ele se moldando a demanda da vida", afirmou em um trecho da reflexão.

Confira a foto do barrigão de grávida de Gabriela Pugliesi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!