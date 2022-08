Grávida pela primeira vez, Cintia Dicker encanta ao exibir a barriguinha

A modelo Cintia Dicker mostrou a barriguinha de grávida durante um passeio ao lado das amigas

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 15h06

Cintia Dicker (35) usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para exibir sua barriguinha de grávida. A modelo está à espera de seu primeiro filho com o surfista e ex-participante do BBB 22Pedro Scooby (33).

No Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou um vídeo no estilo boomerang ao lado das amigas Bruna Bufoni, irmã da skatista Leticia Bufoni, e da promoter Lu Rady. No registro, ela aparece usando uma calça branca, um top preto e uma jaqueta jeans. O look deixou a barriguinha de cerca de quatro meses a mostra.

Cinthia e Scooby se casaram em 2020 e anunciaram a gravidez em julho. Em entrevista a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, a modelo revelou que o bebê foi concebido apenas dois dias depois do surfista deixar o reality show da TV Globo. "Descobri logo no início, com quatro semanas, porque logo aparece uma barriguinha e senti o peito muito dolorido e inchado. Fomos na farmácia, fiz o teste e deu positivo de cara", contou ela.

A modelo ainda revelou que devido à gravidez a festa de casamento foi adiada. "Seria uma sacanagem eu grávida sem poder curtir, vou estar com quase sete meses. Vamos deixa para o ano que vem, que aí eu aproveito", confessou.

Confira o registro da barriguinha de grávida de Cintia Dicker:

Reprodução/Instagram

Scooby sofre acidente

Pedro Scooby revelou aos seguidores que sofreu um acidente durante surfe. Em seu perfil no Instagram, o atleta contou sobre o ocorrido e afirmou que precisará ficar afastado após romper os ligamentos do joelho. O ex-BBB ainda explicou que vai realizar um tratamento especial com células-tronco na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Como pode a coisa que você mais ama te machucar?! Mas é isso, ontem machuquei o ligamento do meu joelho surfando essa onda incrível que é Jaconé... Vou para Califórnia fazer minha fisioterapia, treinar e ficar 100% de novo. Eu e joelheira vamos ficar juntinhas por um tempo", contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!